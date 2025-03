ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Aline, Diego ou Maike, quem deve ser eliminado no paredão?

Saiba como os três chegaram à berlinda do reality e escolha quem merece sair do programa

Monique Lobo

Publicado em 24 de março de 2025 às 00:08

Aline, Maike e Diego Crédito: Divulgação

Dois participantes do quarto Anos 50 e um do quarto Fantástico foram emparedados na noite deste domingo (23). Aline, Diego e Maike disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil e um deles será eliminado na próxima terça-feira (25). >

Em semana de Big Fone, a berlinda da semana começou mais cedo, com Eva e Maike sendo emparedados, no sábado (22), por Vinícius. Delma, que arrematou o Poder Curinga, o Poder Marreta, salvou Eva do paredão e ainda garantiu uma imunidade para a bailarina.>

Sem surpresas, o anjo João Gabriel imunizou o irmão João Pedro, e a líder Renata indicou a baiana Aline, que não teve chance de ir ao Bate-Volta. Vilma e Diego foram os mais votados pela casa e, junto com Maike, disputaram a salvação na Prova Bate-Volta. Na prova, Vilma escapou do paredão. >

Enquete do 10º paredão do BBB25>

Quem você acha que deve sair do programa: Aline, Diego ou Maike ? Vote na enquete do CORREIO.>

A votação oficial para eliminar um participante do programa acontece no site do Gshow.>

Saiba como votar>

Atualmente, o Big Brother Brasil utiliza um sistema misto de votação: com o voto da torcida e o voto único. O resultado é dado com base em uma média ponderada dessas duas votações. Esse sistema teve início na edição passada.>

Para votar, tanto pelo voto da torcida quanto pelo voto único, é preciso entrar no site do programa no Gshow e escolher uma das duas opções de voto, ambas de forma gratuita. Na opção da torcida, você vai fazer o login com sua conta Globo e escolher o participante que quer eliminar. Neste caso, é possível votar quantas vezes quiser.>

Já, para a opção de voto único, você vai fazer o login com sua conta Globo e escolher quem quer eliminar. Seu voto vai estar atrelado ao seu CPF. Na hora de finalizar o voto, a validade do documento é confirmada, e só é possível votar uma vez.>

'Pomba-suja'>

O Sincerão desta semana penalizou os participantes "insignificantes". Em uma régua que mediu quem eles mais gostavam e quem menos gostavam, os que foram colocados como "nada" receberam a bomba de cores. E foi justo nessa dinâmica que o baiano Vinícius soltou a expressão mais comentada da semana: pomba-suja. >

A gíria chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na rede social X após o brother disparar contra Eva. Renata, quando ouviu, repreendeu o baiano, que prontamente pediu desculpas. >

Mas, não foi suficiente. O assunto circulou na casa e fora dela. Lá dentro, o baiano tentou explicar a gíria, mas Renata não aceitou a justificativa e o colocou com um dos seus alvos, após ganhar a liderança.>

Prova do Líder>

A sister, inclusive, levou a prova na sorte. A primeira etapa da competição que definiu a liderança começou com duas equipes. O quarto Fantástico precisou de mais um do quarto Anos 50 pra fechar o grupo e Vitória Strada se voluntariou. Em um circuito que exigiu agilidade, o grupo ganhou a disputa contra o quarto Anos 50 e foram para a segunda fase. >

Na segunda etapa, eles precisaram se posicionar em totens, identificados por letras e símbolo. Quem parava no totem pré-definido, era eliminado. Nessa disputa, a loira saiu vitoriosa. >

Depois, Renata recebeu seis braçadeiras para colocar Na Mira do Líder. Além de Vinícius, ela também escolheu Delma, Aline, Vitória, Daniele e Diego.>

Poder Marreta>

Antes disso, Delma faturou 2 mil estalecas no jogo da sorte e apostou tudo do seu saldo - 4460 estalecas - para comprar o Poder Curinga. A pernambucana levou o Poder Marreta. >

Prova do Anjo>

Já no sábado (22), a Prova do Anjo começou em duplas. Guilherme e Delma, Maike e Vilma, Diego e Daniele, Eva e Vitória e João Pedro e João Gabriel tiveram que ser ágeis e, enquanto um corria com uma corda e levantava o parceiro, o outro escolhia placas para eletrodomésticos. Os gêmeos foram os mais rápidos nessa primeira parte. Em seguida, em uma prova de sorte, João Gabriel levou a melhor. >

Para o monstro, o salva-vidas de rodeio escolheu Guilherme. O pernambucano passou os últimos dias desatando nós toda vez que uma música tocava. >

Big Fone>

A noite, também no sábado, o Big Fone tocou. Os participantes, que fizeram plantão ao longo do dia perto do telefone, estavam de prontidão na hora da temida chamada. Maike, Aline e Vinícius estavam de pé em frente ao telefone no momento exato, mas o baiano foi o mais rápido. Sem pestanejar, entregou as duas pulseiras vermelhas a Maike e Eva, que foram emparedados.>

Como os participantes votaram >

Maike foi ao paredão pela indicação de Vinícius pelo Big Fone>

O anjo João Gabriel imunizou o irmão João Pedro>

A líder Renata indicou Aline>

Aline votou em Vilma>

João Gabriel votou em Diego>

Daniele votou em Vilma>

Maike votou em Diego>

Vitória votou em Vilma>

João Pedro votou em Diego>

Diego votou em Vilma>

Eva votou em Diego>

Guilherme votou em Vilma>

Vilma votou em Diego>

Delma votou em Vilma>