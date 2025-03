REALITY SHOW

Advogada de Diego Hypolito prepara processo contra Gracyanne Barbosa após falas polêmicas

Declarações feitas dentro do BBB25 podem impactar a imagem do ginasta e levar a ação judicial

A recente eliminada do Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa , pode enfrentar uma batalha na Justiça. A advogada de Diego Hypolito anunciou que tomará medidas legais contra a musa fitness após declarações feitas dentro do reality, que, segundo a equipe do atleta, podem prejudicá-lo profissionalmente. >

A polêmica teve início quando Diego compartilhou no programa uma experiência relacionada ao uso de suplementos em sua rotina de treinos. O relato gerou questionamentos dentro da casa, especialmente por parte de Gracyanne, que passou a criticá-lo após o fim da amizade entre os dois. Durante uma ação publicitária no confinamento, a influenciadora citou o ginasta de forma que, segundo sua equipe, pode comprometer contratos comerciais.>

“Nosso objetivo é preservar a reputação do Diego e sua relação com as marcas”, informou a assessoria do atleta ao jornalista Leo Dias. Enquanto isso, Diego segue confinado sem saber do imbróglio que se desenrola fora do programa.>