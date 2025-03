CASA CAIU

Gracyanne chora no BBB 25 após Diego Hypolito descobrir fofoca: 'Estou triste comigo'

Momento sensível ocorreu nesta sexta-feira (14)

Nesta sexta-feira (14), Gracyanne Barbosa passou por um momento sensível no BBB 25. A sister caiu no choro após conversar com Diego Hypolito e admitir ter feito comentários negativos sobre o ex-ginasta. "Estou bem triste comigo", lamentou a fisiculturista.>

No momento do 'acerto de contas' com Hypolito, a influenciadora confessou que chegou a ter dúvidas sobre algumas atitudes de Diego no confinamento. "Eu falei: 'Gente, não sei se é verdade ou não essa coisa de ele ser esquecido’. Eu deveria ter perguntado para você. O que eu fiz? Perguntei para a Dani. Eu tinha muito medo de falar com você e você levar para esse lugar de ficar ansioso", justificou.>