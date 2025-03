BBB 25

Eva e Renata questionam votos de Aline e baiana retruca: ‘Tem que comer muito arroz e feijão'

Discussão ocorreu neste domingo (16)

Anna Luiza Santos

Publicado em 17 de março de 2025 às 07:49

Discussão entre as sisters Crédito: Reprodução

Neste domingo (16), a casa do Big Brother Brasil pegou fogo. Logo após a formação do 9º Paredão do BBB 25, Renata, Eva e Aline começaram uma discussão acalorada na cozinha. A briga começou quando Guilherme Albuquerque questionou os votos do quarto Fantástico, grupo das bailarinas. As duas, então, se sentiram atingidas por uma alfinetada da policial militar e bateram boca. >

O bate boca começou quando Aline disparou que a estratégia da dupla no reality é 'correr'. "Correr de ti, Aline?", perguntou Eva indo em direção a policial militar. Aline pede que a dupla diminua o tom de voz e reforça: "Eu acho que a estratégia sua é correr. Porque você não sustenta no peito". >

A baiana seguiu criticando o comportamento da dupla e questionou o motivo de elas não a terem mandado para a berlinda, já que cravaram a rivalidade desde quando Renata voltou da 'Vitrine do Seu Fifi'. "Vocês estão muito nervosas, gente. O que é isso? Tô muito preocupada com a saúde mental de vocês", disparou Aline com ironia. >

"Vocês reclamaram sobre questionar e questionam. E fala baixo, você está no meu ouvido", pediu Aline para Renata. "Abaixa o dedo! Estou gritando da mesma forma que você gritou no meu", retrucou a baiana. Nesse momento, Eva se intrometeu na discussão e detonou Aline, aos gritos: "A gente só não vai engolir o que tu tá falando. Sua mala! Você é mala". >

Aline respondeu: “Vocês estão gritando e está doendo meu ouvido. Eu to falando tão educada com você”. As amigas debocharam: “Ah, ela é princesa! Agora ela é educada”. A sister não perdoou e devolveu com deboche: “Tá parecendo uma gralha no meu ouvido”. >