sua diversão

BBB 25: 6 curiosidades sobre a emparedada Vilma

A personalidade da mãe de Diogo Almeira divide opiniões dentro e fora da casa

Portal Edicase

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 17:00

Um dos destaques do BBB 25, Vilma divide opiniões dentro e fora da casa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

Mais um paredão está formado no BBB 25 é triplo. Desta vez, Vilma, ao lado do filho Diogo Almeida e da atriz Vitória Strada, disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. A sister foi indicada por Camilla, que arrematou o primeiro Poder Curinga da temporada e ganhou o direito de alterar um dos emparedados do Big Fone, trocando a irmã Thamiris, indicada por Diogo, por Vilma. >

Em sua fala para defender a permanência na casa, ela destacou que lutou muito para estar no programa. “Estou aqui realizando um sonho, esperei 25 anos para estar nessa casa. Estou aqui deslumbrante com isso aqui tudo. Estou tentando fazer o possível e ser o melhor. Desculpa se não estou correspondendo, mas estou me esforçando nas provas e em todos os aspectos aqui. Então eu gostaria de pedir ao Brasil e a todo mundo que votem para eu ficar, eu preciso ficar para terminar de realizar o meu sonho”, disse. >

Para te ajudar a decidir se a Vilma deve ou não continuar no jogo, confira 6 curiosidades sobre ela! >

1. Nordestina e mãe de estrelas

Natural de Aracaju, Sergipe, Vilma mora atualmente em Maricá, no Rio de Janeiro, mas guarda lembranças carinhosas de sua terra natal. Ela também é mãe de dois filhos: o ator Diogo Almeida, e o ex-jogador de futebol Douglas Nascimento. Sua personalidade forte é um de seus principais destaques. Não por acaso, ela se define como uma mulher firme, forte e justa, o que tem dividido opiniões dentro e fora do BBB 25. >

2. É fã do programa desde a primeira edição

Fã do Big Brother Brasil desde a primeira edição, Vilma se animou ao saber que a 25ª edição do reality show teria duplas e chegou a se inscrever com o marido, Carlos Alberto, mas desistiu. No entanto, a oportunidade surgiu novamente quando seu filho, o ator global Diogo Almeida, foi convidado para o programa com a chance de levar um par. Sem hesitar, Vilma agarrou a oportunidade e aceitou o convite do filho. “Há muitos anos, minha mãe fala que deseja participar”, contou Diogo ao Gshow. >

3. Estuda Nutrição

Casada desde os 19 anos, a sister sempre dedicou a vida à família, mas sem abrir mão dos estudos. Aos 45 anos, concluiu o ensino médio e, aos 68, ingressou na faculdade de Nutrição após ganhar uma bolsa de estudos, com previsão de formatura para 2025. Sua dedicação reflete a vontade de crescer e aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece — características que ela acredita serem representativas do público. >

Vilma gosta de se reinventar em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

4. Se reinventa conforme a situação

Além dos estudos, Vilmoca, como é carinhosamente chamada pelo filho Diogo Almeida, sempre buscou se reinventar em diferentes áreas da vida. Para se manter ativa, trabalhou de forma informal vendendo diversos produtos, como roupas, cerâmica, perfumes e até sanduíches. Foi justamente com os sanduíches que ela despertou a habilidade culinária no filho, que chegou a vendê-los na faculdade para ajudar a custear os estudos. >

5. Ama cozinhar

Os sanduíches da Vilma são apenas uma parte do seu talento na cozinha. Fora da casa , por exemplo, a nora, Pâmela, esposa de seu primogênito, Douglas Nascimento, revelou ao portal Gshow que a sogra conquistou o seu coração com o tempero especial e que, além disso, é uma mãezona para a família e ama reunir todo mundo aos domingos. “A linguagem do amor da Vilma é o servir. Ela ama servir, ela ama fazer a mesa farta. A comida dela, que é maravilhosa, muito temperada, é um segredo da família […]'”, disse. >

6. Gosta de dançar e sonha em aprender a nadar

Apesar da fama de “diva” nas redes sociais, por curtir as festas de maneira mais contemplativa, fora do BBB 25, uma das atividades favoritas da sister é dançar. Seus perfis estão repletos de vídeos em que ela se solta ao som de um bom samba. >