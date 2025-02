VIOLÊNCIA VIRTUAL

Mãe de Maike, do BBB 25, entra em choque após ataque de hater por telefone

Dona Mariene recebeu xingamentos e ameaças durante ligação anônima e precisou de atendimento médico

H Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 13:25

Maike e Dona Mariene Crédito: Reprodução

Dona Mariene, mãe do participante Maike Cruz, sofreu um forte abalo emocional após receber uma ligação anônima com xingamentos e ameaças durante a transmissão do Big Brother Brasil 25, no último domingo (16). A agressora, que se identificou como hater, passou cerca de dois minutos ofendendo o brother e sua família, além de prever um “futuro sombrio” para ele fora do programa. O ataque deixou a mãe do confinado em estado de choque. >

Trabalhando como camareira no turno da noite, Dona Mariene precisou ser socorrida por colegas após a ligação. Ainda abalada, relatou ter sentido medo ao voltar para casa. “Fiquei alguns minutos paralisada na estação do metrô, com medo de sair”, contou.>

Desde a estreia de Maike no reality, ela tem lidado com problemas de saúde agravados pelos ataques virtuais. Recentemente, precisou ser hospitalizada pelo filho mais novo, Luan Felipe, após fortes dores gástricas. Uma endoscopia revelou uma crise emocional, e ela segue sob medicação diária, com nova avaliação médica marcada para as próximas semanas.>