Renata vence Prova do Líder e público reage nas redes: 'Protejam a Aline'

Dançarina crava indicação e planeja vingança

Anna Luiza Santos

Publicado em 21 de março de 2025 às 07:43

Renata Saldanha Crédito: Reprodução

Na noite desta quinta-feira (20), Renata garantiu a liderança na 10ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB 25). A disputa aconteceu em duas etapas intensas e acirradas, que exigiam agilidade, estratégia e trabalho em equipe. Após conquistar a liderança, a imunidade e o tão cobiçado Apê do Líder, os internautas já apontam que a bailarina tem um alvo para mandar pro paredão: a baiana Aline Patriarca.>

Em conversa com seus aliados, Renata deixou claro que sua indicada deverá ser Aline junto com seu melhor amigo, Vinícius Nascimento. As protagonizaram um bate-boca depois da última formação de Paredão do reality, que aconteceu no domingo (16), e também se alfinetaram durante a dinâmica do Sincerão. >

"Ela não estava tão apressada para ir ao paredão?", ironizou a sister debatendo sobre votos com outros brothers. "Estou tentando organizar um paredão para a Aline sair", concordou Eva Pacheco. "Exatamente! Pediu tanto. Calma, amor, tem que ser indicação no líder", disparou a bailarina. >

Na sexta-feira (21), Renata colocará seis pessoas na mira para a berlinda. O Big Fone vai tocar no sábado (22) durante edição ao vivo do programa. Quem atender deverá indicar duas pessoas direto para o Paredão. >

O Poder Curinga desta semana é o Poder Marreta. No domingo (23), o dono do poder poderá salvar um indicado à berlinda pelo Big Fone. Ainda no domingo, Renata indicará uma pessoa direto para o Paredão. O brother mais votado pela casa e o indicado pelo Big Fone completam a berlinda. Todos os emparedados, exceto o indicado pela líder, disputam a prova Bate e Volta e um vai se salvar.

"Você acha que eu vou falar isso amanhã no alvo? A Aline ficou dizendo que eu corro do embate, mas é porque eu estava esperando o momento certo, e agora chegou. Não sei se falo no alvo ou no domingo", comentou Renata com Eva. A amiga rebateu: "Fala no alvo, no domingo de novo, fala toda hora. Não guarda nada, nem que você repita a fala. Nada é para guardar. Na oportunidade que ela tem de falar um monte de mentira sobre você ela não fala? Então pronto!".>