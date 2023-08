Entenda novo sistema misto de votação do BBB 24

Faltam alguns meses para a estreia da próxima temporada do ‘Big Brother Brasil’ e a 24ª edição já traz novidades em sua dinâmica. O público terá a seu dispor novas maneiras de participar da decisão de quem fica ou deixa a competição. O jogo terá um sistema misto de votação. O público terá direito a votar de duas formas diferentes, ambas pelo Gshow . A primeira é o “Voto da Torcida” e funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições: o usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito, e poderá votar quantas vezes quiser.

A segunda opção de votação é o “Voto Único”, no qual o usuário deve informar seu CPF, cuja autenticidade será verificada, e poderá votar uma única vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Outra novidade da temporada divide o jogo em duas fases, com diferentes objetivos para a votação. Na primeira etapa do programa, os usuários votarão em quem desejam que permaneça na casa. O eliminado será o menos votado. Já na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador; e o eliminado será o mais votado, como no modelo atual. Quando se encerra a primeira etapa e começa a segunda? O Big Boss é quem decidirá.