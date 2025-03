FOFOCA

Ex-BBB Alane deixa José Loreto e vive romance com Francisco Gil, diz jornalista

O novo casal foi visto em Fortaleza, no Ceará

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, que publicou fotos do casal trocando carinhos. Eles estiveram no Ceará para um evento do parque aquático.>

Fran - que é filho de Preta Gil - se apresentou durante o evento no parque aquático, e Alane foi uma das convidadas para participar da inauguração de um brinquedo novo no local. Outros convidados famosos também passaram por lá, incluindo o ex dela, José Loreto, e a ex-esposa do cantor, Laura Fernandez.>