EM PÂNICO

BBB25: Delma passa mal e é atendida com urgência por médicos

Momento delicado ocorreu na tarde desta quinta (06)

Anna Luiza Santos

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 16:35

Dona Delma Crédito: Reprodução

A punição coletiva aplicada aos brothers do BBB25 nesta quinta-feira 06) abalou o psicológico de Dona Delma. Ao descobrir que a casa havia sido colocada no Tá Com Nada, condição que limita os alimentos como forma de punição, a pernambucana teve uma crise de choro e chegou a considerar desistir do reality. >

“A minha vida inteira me humilhei por um prato de comida, não vou fazer isso aqui não”, desabafou com o genro, Guilherme.

>

A sister já tinha revelado na semana passada que tem problemas no estômago e a falta de comida lhe causar dores fortes. Desesperada, Delma caiu no choro e declarou que ia desistir. "Eu quero sair daqui, eu me conheço. Não vou aguentar, não! Prefiro sair daqui e levar todo mundo no coração. Não quero ficar mais!", afirmou. >

Diego Hypolito, Guilherme e Vilma tentam conversar com Delma.

? Guilherme: "A gente só vai sair se o público escolher que a gente saia" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/1fW8Ehi16l — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2025