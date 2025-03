BBB 25

Em dia de eliminação, Diego Hypolito tem crise de choro ao ver irmã arrumando as malas

Daniele Hypolito disputa permanência na casa com Gracyanne Barbosa e Eva Pacheco

Nesta terça-feira (18), dia de resultado do paredão no BBB 25, Diego Hypolito se emocionou e chorou ao ver a irmã, Daniele Hypolito, arrumando as malas. A ginasta disputa a permanência no reality show com as sisters Gracyanne Barbosa e Eva Pacheco.>