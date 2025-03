VEJA VÍDEO

Renata e Aline discutem no BBB 25: 'Não vou mais baixar a cabeça para você'

Após retorno da "Vitrine do Seu Fifi", Renata se desentende com Aline e promete não se submeter mais às provocações da colega.

A manhã desta sexta-feira, 14, foi marcada por um intenso desentendimento no Big Brother Brasil 25. Renata, que retornou recentemente da dinâmica "Vitrine do Seu Fifi", não demorou a tirar satisfações com Aline, sendo a primeira a se confrontar com a sister. O reencontro, no entanto, não foi amigável. >