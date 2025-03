BBB 25

Aline detona Eva e Renata por suposto deboche: ‘Eu no monstro e elas gargalhando’

A baiana foi a escolhida para cumprir o rigoroso Castigo do Monstro desta semana

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2025 às 18:53

Aline, Eva e Renata Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante o cumprimento do Castigo do Monstro, Aline não escondeu sua frustração com a postura de Renata e Eva, que, segundo ela, riram enquanto ela cumpria a tarefa. A sister expressou seu desconforto e comparou a situação com a vivida por Eva anteriormente. >

Nesta semana, a baiana foi escolhida para cumprir o rigoroso Castigo do Monstro, uma tarefa que a obrigava a se vestir de pescadora e pescar peixinhos na piscina da casa. A missão parecia simples, mas exigia que Aline se mantivesse concentrada, sem descanso, até que concluísse seu objetivo.>

Enquanto realizava o desafio, a baiana não conteve sua irritação com o comportamento das colegas Renata e Eva. Em uma conversa com Vinícius e Joselma, Aline desabafou: "Agora, eu no Monstro aqui e as duas gargalhando", referindo-se ao fato de que as sisters estavam rindo enquanto ela enfrentava a tarefa. O comentário gerou uma troca de palavras entre os participantes. Vinícius tentou corrigir Aline, afirmando que Renata, e não Eva, era quem estava gargalhando.>

Aline, no entanto, não concordou e defendeu sua opinião, dizendo: "Ela também estava rindo. A outra estava mesmo exagerada, porque gosta de se mostrar". Ela também relembrou a postura de Renata e Eva durante o castigo de Eva, perguntando: "No Monstro de Eva, as duas estavam tristes, ou não estavam? Hein, Vini?". Vinícius concordou, dizendo que sim.>

Aline aproveitou para justificar suas próprias atitudes, destacando que sempre procurou respeitar o momento de cada colega no confinamento: "Eu estava lá fora, sentada, acompanhando", disse ela, acrescentando que sua postura variava de acordo com a situação.>