'AINDA ESTOU AQUI'

Gilberto Gil realmente acolheu família de Rubens Paiva em Londres? Veja o que diz autor

Cena é mostrada no filme 'Ainda Estou Aqui', que ganhou o Oscar

O escritor Marcelo Rubens Paiva confirmou, neste domingo (16), que Gilberto Gil acolheu sua irmã, Vera Paiva, em Londres, na Inglaterra, quando a jovem foi morar no exterior e o cantor estava exilado, em 1971. Gil e Valentina Herszage, intérprete de Vera no filme Ainda Estou Aqui, se encontraram durante os bastidores do show do cantor em Salvador , no sábado (15). >

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao longa vencedor do Oscar, fez a revelação na rede social X ao comentar um vídeo do encontro entre o cantor e a atriz. "Essa cena rolou de verdade em 1971. Gil, sabendo do que tinha acontecido com a nossa família no Brasil, acolheu a Veroca exilado em Londres. Décadas depois, minha mãe foi advogada da sua fundação", escreveu Marcelo. >