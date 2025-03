MÚSICA

Gilberto Gil ou Caetano e Bethânia: qual foi o melhor show? Veja disputa

Fãs debatem estrutura, repertório e interação com o público

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2025 às 16:23

Fãs debatem apresentações dos artistas em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO e Divulgação

Muitos dos fãs que marcaram presença na abertura da turnê Tempo Rei, em Salvador, na noite de sábado (15), estavam com a memória fresca em relação à última passagem pela Arena Fonte Nova. Não foram poucos os que estiveram ali há menos de um mês, quando Caetano e Bethânia realizaram a segunda apresentação da turnê dos irmãos Veloso na capital. Comparar as duas experiências, portanto, é quase inevitável. >

Ainda na noite de sábado, quando os corações dos admiradores de Gil pulsavam mais forte, o perfil Soteropobretano, que tem mais de 342 mil seguidores no Instagram, publicou um vídeo do show. Na gravação, o público aparece pulando e cantando em coro Toda Menina Baiana. Mesmo quem não esteve presente, se arrepia com a sincronia. >

Na legenda do post, uma alfinetada. "Cada show é único, e a gente jamais vai rivalizar apresentações de artistas diferentes, mas todo mundo concorda que o show de hoje foi bem melhor que AQUELE, né? Aquele foi bom também, mas o de Gil foi OUTRO 'patamá' (sic)". Pronto. Foi o suficiente para que um embate começasse entre os fãs nos comentários. Enquanto uns desaprovam a comparação, outros detalham as experiências. >

Antes de falar sobre os ícones da música que estiveram em cima dos palcos, vale mencionar a organização do evento. Nos dois shows que fizeram na Fonte Nova, no dia 30 de novembro e em 8 de fevereiro, Caetano e Bethânia foram pontuais. A apresentação de Gil, por outro lado, contou com atraso de cerca de 35 minutos. A demora deixou parte do público impaciente, especialmente os que chegaram na abertura dos portões, às 17 horas. >

As longas filas para comprar bebidas e outros problemas de logística se repetiram em ambas as apresentações. "Os shows foram parecidos em termos de estrutura: dificuldade para obter informações sobre locais de entrada, tempo gigantesco para comprar nos bares mesmo com vários pontos de venda", afirma o professor Carlos Alberto. A internet oscilante da Arena dificultou os pagamentos nos dois eventos, segundo ele. >

Há quem defenda que a organização do show de Gil foi pior. "Aumentaram a pista premium para lucrar, e a pista normal ficou muito distante. Colocaram uma cabine de mixagem de som na pista premium, e todos ficaram esmagados na lateral porque não tinha como ver o show. Só achou melhor quem estava no premium", disse um fã nos comentários da publicação. O valor do ingresso da pista premium era R$ 450. Já a pista normal, R$ 280. >

Beatriz Paim, que foi em ambas apresentações, discorda. "Achei o serviço de bar muito melhor no show de Gil. Não vi aquelas filas enormes que foram formadas no show de Caetano e Bethânia", comenta. >

Gilberto Gil homenageou filha Preta Gil durante apresentação Crédito: Marina Silva/CORREIO

Outro ponto que não passou despercebido entre os admiradores da MPB foi a interação com o público. Enquanto Caetano e Bethânia pouco falaram com os fãs durante os shows em Salvador, Gil interagiu mais com os fãs. O show de sábado (15), que abriu a turnê Tempo Rei, contou ainda com participação dos cantores baianos Russo Passapusso e Margareth Menezes.>

"O outro [Caetano e Bethânia] foi mais comercial. Sem opção de interagir com a plateia. Enfim, diferente no que suas produtoras acham melhor", escreveu uma fã. "O outro foi um show burocrático, esquecível. Gil fez um show absolutamente inesquecível", comentou outro. "Gil estava animado, bem solto. O show foi bem longo, e o repertório estava impecável", afirma Beatriz Paim. >

Para a professora Joselice Souza, que esteve na plateia das duas atrações, o público também se comportou de maneiras diferentes. "Caetano e Bethânia são artistas com um público mais específico, de um maior poder aquisitivo e escolarização, numa faixa etária acima dos 35 anos. Já Gil, por ser um artista multifacetado, que ao longo da carreira flertou com inúmeros ritmos e gêneros musicais, fez uma apresentação mais cantada, dançante. De fato, uma festa", analisa. >