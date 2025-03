NOVIDADE

Caetano Veloso homenageia BaianaSystem em música inédita; ouça

Canção foi apresentada durante o penúltimo show da turnê com Maria Bethânia

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2025 às 14:26

Caetano Veloso Crédito: Marina Silva/CORREIO

Caetano Veloso apresentou uma música inédita e autoral durante o penúltimo show da turnê Caetano & Bethânia, realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (RJ), na noite de sábado (15). Caracterizada pelo cantor como "uma oração para esse clima de terceira guerra mundial", a música faz referência e homenageia a banda BaianaSystem. >

A intenção era apresentar a novidade no último show da turnê dos irmãos Veloso, que acontece em Porto Alegre (RS), no próximo sábado (22). No entanto, a canção foi revelada ao público antes do previsto. O grupo musical baiano é citado várias vezes durante o refrão da canção, que ainda não teve o título revelado. >

Arraste a públicação abaixo para o lado esquerdo e ouça o trecho da canção. >

"Os que acreditam que mandam na Terra. E agora ainda mais. Mas nós que demos de tudo. Não vamos ser mudos. É a paz. Já que eles não desistem, nossas vozes disparam. Num BaianaSystem. Para abrir as clareiras de paz. Nas fronteiras, nas eiras, nas leiras. Nas beiras e nos quintais. Um BaianaSystem. Um BaianaSystem. Um BaianaSystem. Um Baiana", diz a letra. >

Polêmica

A nova música de Caetano não foi a única coisa que chamou atenção do público durante a apresentação. Maria Bethânia se irritou com a falha em seu microfone Maria Bethânia se irritou com a falha em seu microfone e interrompeu a apresentação do show. >

"Está tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som". Em seguida, Bethânia levantou a voz e interrompeu a música: "Me respeitem! Eu não vou cantar com esse som".>