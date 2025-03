NOVIDADE PARA 2026

BaianaSystem, aumento de atrações e público: o que está por trás da mudança de dia do Furdunço

Anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira (5)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2025 às 14:33

Além do Furdunço, a banda puxa duas pipocas no Campo Grande em 2025 Crédito: Divulgação/Jardel Souza

A mudança de dias do Furdunço e do Fuzuê a partir de 2026, anunciada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), atende a um pedido feito pelos foliões. Foi o que explicou o gestor municipal durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (5). O principal motor da alteração do Furdunço, para o sábado, e do Fuzuê, para o domingo, é o crescimento de público da banda BaianaSystem, que se apresenta desde a primeira edição da festa. >

O Furdunço nasceu em 2014 com o objetivo de relembrar como era a folia antigamente: trios de pequeno porte, sem cordas e longe do luxo dos camarotes. De lá para cá, o domingo de pré-Carnaval ganhou mais adeptos, assim como a banda, que cresceu na mesma medida.

>

"Como é que começou o Fuzuê e o Furdunço? O objetivo era valorizar o Carnaval cultural e tradicional. O Fuzuê como aquele dia das fantasias, dos movimentos culturais, e o Furdunço com pequenos equipamentos. Eram artistas emergentes, e foi crescendo. Neste ano tivemos 60 atrações, com a contratação de Daniela Mercury em cima da hora", explicou Bruno Reis. Segundo o prefeito, o número de atrações neste ano no Furdunço foi o dobro de um dia comum de Carnaval. >

"O Furdunço se tornou o maior dia do carnaval de atrações. É óbvio que não tem os blocos, é a galera sem cordas, com equipamentos menores, que saem em um tempo diferente", completou. Tradicionalmente, a BaianaSystem é a última banda a se apresentar na festa, por volta das 22 horas. Esse ano, seria diferente. Baiana daria início a apresentação às 23h50, segundo a programação oficial. Mas a Prefeitura de Salvador decidiu atender ao pedido das bandas e dos fãs e recuou o horário. >

Antes da apresentação no Furdunço deste ano, a banda conversou com o CORREIO sobre a proporção que o pré-Carnaval tomou. "Sempre fomos colocados como quem encerraria o desfile porque as outras atrações tinham trios menores. O Navio Pirata está no limite do tamanho para se caracterizar dentro do Furdunço. Também virou uma tradição que o Baiana encerre esse cortejo, só que o Furdunço ganhou mais atrações e a gente foi ficando para cada vez mais tarde", disse o guitarrista Beto Barreto. >

Pedido do público

Pedidos dos foliões para que as maiores atrações ficassem para o sábado e não para o domingo, também motivaram a alteração. "'Por que não faz o Furdunço no sábado? Já que domingo a maioria das pessoas descansa'. Isso eu ouvi das pessoas, na rua, quando ando pela cidade. Então, a decisão está tomada", justificou. "Podemos dizer que Baiana é o grupo baiano que mais mobiliza seus admiradores, com a maior pipoca", completou Bruno Reis. >

O prefeito ainda falou sobre a possibilidade de criar um dia exclusivo para a apresentação da banda no pré-Carnaval. Questionado sobre o assunto, Bruno Reis falou que o assunto está sob avaliação. >

"O problema é que é mais um dia, o que exige uma série de atenção e cuidados. Ainda vamos decidir durante o ano, mas é um fato. Diante da dimensão que a BaianaSystem tem hoje, quem sabe é possível. Vamos combinar ainda com Russo [vocalista da banda] a possibilidade de a gente ter um dia específico e especial para Baiana. Mas é algo que ainda está sob avaliação", disse. >