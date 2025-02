CACHÊ

Saiba quanto cada artista recebeu para se apresentar no Furdunço em 2025

Cachê mais caro custou R$ 320 mil

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 09:44

BaianaSystem no Furdunço 2024 Crédito: Paula Froes /CORREIO

Evento do pré-Carnaval que mais atrai foliões em Salvador, o Furdunço deste ano reuniu 60 aristas no circuito Ondina-Barra. Pela primeira vez, a cantora Daniela Mercury se apresentou na festa. Seu cachê foi o mais caro entre os valores divulgados pela prefeitura de Salvador no Diário Oficial. Confira abaixo quais foram os artistas que mais lucraram no Furdunço. >

Segundo o Diário Oficial do Município, a cantora recebeu R$ 320 mil. Entre as músicas que embalaram os foliões estavam Axé Salvador, sua aposta para a música do Carnaval deste ano, e o clássico Canto da Cidade. >

A banda BaianaSystem recebeu o segundo cachê mais caro, no valor de R$ 300 mil. O Diário Oficial do dia 21 de fevereiro ainda indica os valores que serão pagos ao grupo para as apresentações durante o período oficial do Carnaval, no valor de R$ 400 mil. >

Na semana que antecedeu o Furdunço, a banda esteve no centro de uma polêmica envolvendo o horário de apresentação neste domingo (23). Havia a expectativa de que o Navio Pirata começasse o desfile às 22 horas, como aconteceu nos últimos anos.>

Porém, a programação oficial da festa, com o horário de 23h50, surpreendeu os fãs. Depois de um pronunciamento do cantor Russo Passapusso, vocalista do grupo, a prefeitura de Salvador atendeu os pedidos e recuou o horário para às 22h. >

O cantor Tuca Fernandes, que foi vocalista da banda Jammil até 2011, recebeu R$ 200 mil para a apresentação no Furdunço. O valor foi o mesmo pago à banda Mudei de Nome. Os grupos Parangolé e Pagod'Art receberam o mesmo valor: R$ 150 mil.>

Confira os cachês mais caros do Furdunço

Daniela Mercury: R$ 320 mil

>

BaianaSystem: R$ 300 mil >

Mudei de Nome e Tuca Fernandes: R$ 200 mil >

Parangolé, É o Tchan e Pagod'Art: R$ 150 mil >

Targino Gondim e Babado Novo: R$ 120 mil >

Filipe Escandurras, Mambolada, Fitdance e Danniel Vieira: R$ 90 mil >

Filhos de Jorge: R$ 70 mil >

Kart Love: R$ 50 mil >

Fernando Ferraz e Wilson Café: R$ 40 mil>

Guga Meyra: R$ 30 mil>