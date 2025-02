VOCÊ CONCORDA?

Veja quais são as cidades onde as pessoas mais exageram no álcool

Pesquisa revela as capitais onde mais moradores fazem uso abusivo do álcool

Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 11:24

Barra lotada durante o Furdunço de domingo (23) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em tempos de Carnaval, os foliões aproveitam a festa para aumentar o consumo de álcool, seja na pipoca, bloco ou camarote. Em Salvador, isso fica ainda mais evidente. Uma pesquisa revela que a cidade é a capital onde mais pessoas exageram na bebida. >

Salvador lidera o ranking, com 24,3% da população fazendo o uso abusivo de álcool. A informação faz parte do Observatório da Saúde Pública (OSP), da Umane, organização sem fins lucrativos que fomenta iniciativas de saúde. Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC) aparecem no topo da lista, com 21,5% e 20,1% da população, respectivamente.>

O uso abusivo do álcool é contabilizado, no caso dos homens, pelo consumo de cinco ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião nos últimos 30 dias, enquanto para mulheres esse número é de quatro ou mais doses em uma única ocasião no mesmo período. >

Ranking das capitais onde há consumo excessivo de álcool Crédito: Reprodução

O ranking mostra que as capitais com menor quantidade de pessoas que fazem uso abusivo do álcool são, respectivamente, Manaus (AM), com 10,8% da população, Rio Branco (AC), com 11% e Natal (RN), com 13,2%. >

Os dados levantados pela Umane, em 2023, mostram que, entre as pessoas que fazem uso abusivo de álcool, os homens são maioria, com 23,1% deles, enquanto entre as mulheres esse hábito está presente em 11,6% delas. >

Por faixa etária, a predominância de consumo abusivo está entre aqueles de 25 a 34 anos, com 22,8% pessoas nessa idade, seguido por aqueles entre 35 e 44 anos, com 20%. As pessoas com 45 a 54 anos estão logo atrás, com 18,7%.>