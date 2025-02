LUTO

Musa da escola de samba infarta e morre horas após desfilar

Aline Bianca era empresária e desfilava há três no Carnaval de Vitória

A musa da Independente de Boa Vista, Aline Bianca, 38 anos, morreu na tarde deste domingo (23), horas após desfilar pela agremiação no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo. >

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial começaram às 22h de sábado (22) e terminaram na manhã deste domingo (23) no Sambão do Povo, em Vitória. >

A Independente de Boa Vista publicou uma nota de pesar sobre a morte de Aline Bianca. "Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba", disse. >