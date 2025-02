TEM CORAGEM?

Mingau de cachorro e treino todo dia: foliões dão dicas de como aguentar maratona de Carnaval

Abertura oficial da festa acontece na quinta-feira (27), mas os foliões já estão na rua

Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 05:00

Foliões curtem o Furdunço durante o pré-Carnaval Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem já colou glitter no rosto e gastou alguma fantasia neste final de semana, em Salvador, garante: parar de curtir só é uma opção depois da Quarta-Feira de Cinzas. Não importa a idade, local de nascimento e profissão. Um grupo (grande, diga-se de passagem) de foliões está disposto a encarar 12 dias de festa. Cada um tem jeito de chegar vivo até o final e o CORREIO foi atrás dos incansáveis, que largaram o doce durante o Furdunço, no domingo (23). >

Antes dos segredos, vamos às contas. Só entre a Barra e a Ondina já passaram o Fuzuê e o Furdunço no final de semana. Nesta segunda (24), Xanddy Harmonia comanda a pipoca da Melhor Segunda-Feira do Mundo. Na terça-feira (25), é a vez de Léo Santana, no Pipoco. As tradicionais marchinhas saem na quarta (26), e, no dia seguinte, será dada a largada oficial. Até o último dia, serão 12 de festa. >

Como se não bastasse as paletadas regadas a cerveja na Avenida Oceânica, tem gente que garante que, para conseguir curtir a folia, precisa dar aquela passadinha na academia. É isso mesmo que você leu. Entre um dia e outro de festa, eles emendam um treino de braço ou de perna. No caso de Clebson Dias, de 27 anos, a rotina de treinos inclui até vôlei. >

"Acho que aguentar tantos dias de festa já faz parte do sangue de nós, baianos. Mas não é nada que uma alimentação balanceada e um treino adequado não ajudem a resolver", comentou. "Tem que treinar durante o Carnaval também. Academia e vôlei para manter a forma", falou. A estratégia é a mesma adotada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), que garantiu manter o foco mesmo durante a folia. >

"No sábado (22) e domingo (23) corri cinco quilômetros, e na segunda-feira (24) vou cedo para academia. Tento manter o treino até sexta-feira. Durante o Carnaval, dou uma corridinha para colocar as impurezas para fora", revelou. Mas o papo de dieta equilibrada não é com Bruno. "É rabada, feijoada, sarapatel e buchada de bode", falou. >

Foliões emendam uma ressaca na outra Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mas não é todo mundo que aguenta uma alimentação dessas. Para Eri Nogueira, 51, o segredo está na hidratação. "Está fazendo muito sol e muito calor, então não pode deixar de tomar bastante água e passar protetor solar", recomendou. Já para a produtora de eventos Larissa Giunta, o segredo é se hidratar com muita cerveja. E, para não sofrer de ressaca, é só não parar de beber, garante. >

"Uma cerveja gelada é o que não pode faltar. Para curar a ressaca, é só tomar outra. Vão ser pelo menos seis dias, um atrás do outro", falou Larissa, que se divide entre o trabalho e a curtição durante a festa. Neste ano, ela montou um camarote no Barra Center, em pleno circuito Dodô. >

Aos 68 anos, a baiana Carmélia Pereira de Almeida não perde uma boa festa. No Festival Virada Salvador, foi apelidada de "terror do INSS" pela animação e passos de dança. Figurinha carimbada também no Furdunço, no domingo (23), dona Carmélia passou a receita completa para aguentar todos os dias de festa. Spoiler: tem que ter coragem. >

A foliã é adepta do "mingau de cachorro". Receita, segundo ela, milagrosa, que precisa ser feita durante sete dias. "Mexe o alho com duas colheres de sopa de farinha e água. Deixa ele bem levinho e toma quentinho. Dá uma suadeira. Mas tem que tomar sete dias seguidos e, depois, a energia é garantida", finalizou.>