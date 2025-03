TEMPO REI

Gilberto Gil abre sua última turnê em Salvador com casa cheia

Turnê iniciou neste sábado (15) e vai passar por outras nove capitais brasileiras

Com o show de abertura da turnê Tempo Rei, em Salvador, Gilberto Gil voltou para onde tudo começou para marcar o início do fim. Esta é a última turnê de sua carreira, que já acumula cerca de 43 anos de uma trajetória de magia e uma sonoridade completamente única. O show mobilizou fãs e admiradores do artistas até a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (15). >

Os espectadores chegaram cedo, desde as 16h, 1h antes da abertura dos portões, fãs já aguardavam para entrar e conquistar o melhor lugar para ver Gil de pertinho. O cantor subiu ao palco por volta das 20h35 entoando ‘Palco’, acompanhado do público, cantando religiosamente em um coro ritmado com as batidas das palmas das mãos.>