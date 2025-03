DO OIAPOQUE AO CHUÍ

Salvador recebe fãs de Gilberto Gil de todo o país na abertura da última turnê

Músico mobilizou uma legião de amantes de suas canções par 2h30 de show na Fonte Nova

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de março de 2025 às 10:00

Fãs foram a Fonte Nova para o primeiro show da última turnê de Gil Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Bahia é mágica, o tempo é rei e Gilberto Gil é atemporal. Salvador parou para ver, em primeira mão, a última turnê do mestre. Para além dos fãs da casa, a cidade deu aquele abraço na galera que chegou só para ver um dos maiores nomes da música popular brasileira. A professora Viviane Alves, 51, e o administrador Marcelo Pimenta, 52, sentiram a magia de ouvir Gil em solo soteropolitano pela primeira vez. "A gente já viu show do Gil em diferentes lugares: em Londres, São Paulo, também assistimos Tropicália 2, há trinta anos atrás, vimos o Unplugged e várias outras apresentações nesses quarenta anos", relembraram. >

Ansiosos para ouvir as primeiras notas das canções selecionadas para o show da turnê, os paulistas chegaram à Arena Fonte Nova antes das 16h, embora os portões só abrissem às 17h. Ver o ídolo em Salvador se tornou uma verdadeira operação para o casal, que levou canga, água, protetor solar e chapéu para ficar com tranquilidade na fila. "A gente não ia aguentar esperar até o show de São Paulo", diziam, alegres. Apesar disso, eles ainda pretendem ir para um dos quatro shows a serem realizados na capital paulista no mês de abril.>

Viviane Alves e Marcelo Pimenta chegaram por volta das 15h30 na Fonte Nova Crédito: Marina Silva/CORREIO

O jornalista cearense Pedro Nobre, 43, também chegou à cidade às 5 da manhã deste sábado (15), dia da primeira apresentação de 'Tempo Rei', só para ver o cantor. "Ele é um homem catedrático. É um orgulho para a gente, enquanto brasileiro, amante da língua portuguesa e nordestino, vê-lo se apresentar para um estádio cheio. É de encher o coração e o peito para respirar cultura", expressou. Apesar de ter assistido à abertura da turnê em Salvador, como forma de celebrar o aniversário do marido, ele afirmou que estará presente no dia 15 de novembro para ver Gil em Fortaleza.>

O casal paulista Rafael Furtado, 35, e Letícia Dias, 34, para não correr o risco de perder um bom lugar no show histórico, chegou à Arena Fonte Nova por volta das 16h30. Lá dentro, eles ficaram de plantão na grade divisora dos espaços. Enquanto aguardavam o início do show, o casal debatia entre si sobre o que faz de Gil um cantor único.>

"Ele é atemporal, um compositor e intérprete de si mesmo fenomenal. Canta, toca e compõe muito bem e é muito cheio de boas energias. Por mais que ele tenha passado por um período muito nebuloso de ditadura, ele é um artista que sempre se manteve muito pra cima, ele traz muita esperança", descreveu Rafael, que também é músico.>

O período, inclusive, foi lembrado durante a apresentação de Gil com a canção "Cálice", em parceria com o cantor Chico Buarque. Chico, em vídeo exibido no telão, relembrou a censura da música pelo governo militar e foi acompanhado pelo público, que, em coro, pedia: "sem anistia!".>

Assim como grande parte de sua trajetória na música, o show foi fortemente marcado pelo trânsito entre diferentes ritmos. Se, em um momento, o baiano cantava canções de reggae, como a sua versão de 'No Woman, No Cry' (Não chore mais), originalmente do jamaicano Bob Marley, em outros, Gil trazia mais um pedacinho da cultura nordestina para o palco ao cantar “Xodó”, do rei do baião, Luiz Gonzaga, por exemplo.>

Espaço não havia, já que o estádio ficou praticamente lotado, mas tornou-se praticamente impossível ficar parado ao ouvir músicas cantadas por Gil. O público aproveitou qualquer brechinha para dançar conforme a música. Nem mesmo o próprio cantor se segurou e caiu na dança entre uma canção e outra. Em 2h30 de show, Gil demonstrou a potência e vitalidade que seus quase 83 anos de vida e mais de 40 anos de carreira lhe renderam.>

"Não tem coisa mais mística do que ouvi-lo tocar na casa dele", dizia, animado, o engenheiro João Vitor Teles, 39. Ao lado da esposa, Raquel Teles, 46, carioca que veio pela primeira vez a Salvador para ver o cantor.>

Durante o show, Gil relembrou momentos da própria trajetória e fez questão de enaltecer a potência da musicalidade negra afrodiaspórica com a canção "Refazenda", acompanhado dos percussionistas Leonardo Reis e Gustavo de Dalva. As letras das canções "Realce", "Expresso 2222" e "Andar Com Fé" ecoaram pela Fonte Nova na voz do público, que, atônito, dançava fervorosamente.>

'Drão' foi a escolhida para homenagear a filha, Preta Gil. A cantora recebeu alta médica na sexta-feira (14), após passar por um quadro de infecção urinária, e pôde voltar para casa a tempo de acompanhar a apresentação do pai. "Esse show é para todos nós, mas especialmente para minha filha Preta", declarou o músico ao iniciar a canção.>

Margareth Menezes foi convidada para cantar Toda Menina Baiana com Gil Crédito: Marina Silva/CORREIO

Até mesmo quem estava nas arquibancadas se levantou para cantar, dançar e aplaudiu de pé a maestria de Gil em conduzir as músicas. As participações de Russo Passapusso, vocalista da Baiana System, e da cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, nas canções 'Emoriô / Dia da Caça' e 'Toda Menina Baiana', levaram o público à loucura. 'Esperando na janela' e 'Aquele abraço', clássicos do repertório de Gil, foram a cereja do bolo e colocaram fim ao primeiro show da turnê 'Tempo Rei'. >