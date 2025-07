MAU TEMPO

Chuvas seguem em Salvador até o próximo fim de semana

Capital registrou ventos de 47,5km/h nesta segunda; ventania fez areia invadir trecho da Avenida Octávio Mangabeira

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de julho de 2025 às 21:44

Mau tempo segue até o domingo (13) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A semana começou chuvosa para os soteropolitanos. A capital baiana registrou chuvas fortes na madrugada desta segunda-feira (7). No resto do dia, o céu ficou nublado e o tempo frio na cidade, que registrou rajadas de vento acima dos 45km/h e temperatura mínima de 20,7 °C. >

De acordo com a Defesa Civil de Salvador, a estação Praia do Flamengo – Parque das Dunas registrou os ventos mais fortes na segunda, passando dos 47,5 km/h. >

No último domingo, o vento chegou próximo dos 60km/h na estação Coutos – Escolab (57,6 km/h). Na orla de Piatã, a ventania deslocou a areia da praia para a calçada da Avenida Octávio Mangabeira e formou pequenas dunas na pista e na ciclovia, representando risco de queda para ciclistas e corredores, além de derrapagem de motos e carros. >

Procurada, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) declarou que a região da orla de Piatã é varrida todos os dias: “Quando há um grande volume de areia nas ciclovias, um mutirão de limpeza é realizado com auxílio da equipe de serviços especiais que utilizam pás, vassouras e carrinhos de mão, devolvendo a areia para a praia”. >

Areia invadiu trecho da Avenida Octávio Mangabeira Crédito: Marina Silva/CORREIO

De acordo com a Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), o inverno é a estação onde se esperam ventos mais intensos em direção a costa do Nordeste, mas não houve retorno sobre o quanto a força das rajadas aumenta no período.>

Ainda segundo a Codesal, a localidade do Barro Duro (localizada no bairro de Nova Esperança, numa região que faz divisa com os municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas) foi mais atingida pelas chuvas da madrugada, registrando um volume de 15,4mm entre 0h e 6h. Outros bairros com índices notáveis de chuva foi Cassange (10,6mm), Boca da Mata e Cajazeiras XI (8,6mm) e Valéria (8,4mm).>

A chuva deve continuar até o próximo domingo (13) em Salvador. Entre terça-feira (8) e sábado (12), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. >

Já no domingo, a previsão é de tempo nublado com chuvas moderadas. As temperaturas variam entre 20º e 29º durante a semana, com ventos de 34km/h na terça. Nos outros dias, a força da ventania varia de 23 a 28 km/h. >