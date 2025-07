BON ODORI

Festival da Cultura Japonesa de Salvador inicia venda de ingressos

Evento será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque de Exposições da capital

Já estão à venda os ingressos da XVII edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro, no Parque de Exposições da capital. O Festival oferece uma programação com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops.>