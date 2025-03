VEJA A FOTO

Preta Gil impressiona ao mostrar quantidade de remédios que toma todos os dias

Cantora está em tratamento de câncer e foi hospitalizada recentemente após quadro de infecção urinária

Preta Gil mostrou aos seguidores os remédios que toma diariamente. A imagem, publicada nas redes sociais neste domingo (16), impressionou os fãs pela quantidade de comprimidos. A cantora está em tratamento de câncer colorretal e, recentemente, ficou internada durante uma semana no hospital Aliança Star, em Salvador, por causa de uma infecção urinária. Ela teve alta médica na última sexta-feira (14).>

Ela explicou que, por conta do tratamento contra o câncer colorretal, ela utiliza uma sonda, o que pode aumentar o risco de infecções. "Primeiro, eu estou com a sonda, né? Então, a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis assim no diagnóstico, comecei a tomar antibiótico rapidamente", afirmou.>