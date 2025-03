TRETA

BBB 25: Renata descobre falsidade de gêmeos e parte pro bate-boca

Sister recebeu informações do jogo pelo público ao participar da Vitrine do Seu Fifi

Na manhã desta sexta-feira (14), Renata Saldanha voltou da 'Vitrine do Seu Fifi', do BBB 25, e seu retorno foi marcado por diversas revelações para os brothers. A sister já chegou na casa confrontando os gêmeos João Pedro e João Gabriel, após descobrir, pela boca do público, que eles estavam sendo falsos e a chamando de interesseira.

"Quando eu tive um poder nas mãos, eu protegi o Gabriel (...) pensei em proteger a gente. E apareceu vocês (João Pedro e João Gabriel) falando mal de mim, dizendo que eu sou interesseira. Primeiro, eu não conquistei nada na minha vida porque alguém me deu alguma coisa. Ninguém me deu nada. Tudo que eu conquistei na minha vida. eu conquistei por mim", rebateu a bailarina em conversa no Quarto Fantástico.

>

"Apareceu você dizendo que eu me aproximei do João Pedro por causa da liderança, porque eu queria estar no VIP dele (...). Se me colocou, foi porque ele quis. Desde o primeiro momento, eu coloquei vocês na minha prioridade", completou.

O brother João Gabriel foi incisivo e negou ter falado que Renata era interesseira. "Eu falei desse jeito? Pra quem?", questionou. Os dois ficaram irritados e ainda pediram provas da declaração. "Eu nunca falei isso de você. Queria ver mesmo a gravação disso", rebateu.

Em seguida, Renata decidiu não guardar as informações apenas para si e alertou os outros aliados. "Se a gente não se juntar, o Anos 50 vai colocar a gente no Paredão até o final desse programa. Ou a gente vai se unir para votar junto ou a gente vai se lascar. A gente tem que agir", pediu.