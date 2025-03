ENTENDA

Campeã do BBB lembra trauma após cirurgia plástica: 'Quando eu acordei, me deu desespero'

Ela fez uma reflexão em suas redes sociais para alertar seus seguidores

Vencedora da 18ª edição do BBB, Gleici Damasceno fez uma reflexão sobre um trauma que viveu após fazer uma cirurgia plástica no nariz. Ela conta que ficou feliz com a rinoplastia, mas admitiu o sentimento de desespero logo que fez o procedimento.>

"Quando eu acordei, já me deu um pouco de desespero (…) Lembro que estava inchado ainda e que eu tive que ir num programa de televisão e, aí, a internet em peso começou a me criticar, dizendo que eu não tinha orgulho de ser uma mulher negra, e isso nem tinha passado pela minha cabeça", disse ao programa Engatilhadas, da DiaTV.>

Gleici diz ainda que se sentiu pressionada a mudar, e que ficou sem entender por que tinha operado o nariz. "Nunca na minha vida eu tinha olhado pro espelho e pensado ‘nossa, não gosto do meu nariz’. Só que depois que eu me expus, essa coisa toda, uma vez eu li um comentário assim ‘se você fizesse uma rinoplastia você ia ficar muito mais linda’. Só que eu sempre amei meu nariz, nunca pensei em fazer. Passaram alguns anos, eu fui numa médica e aí ela disse ‘o que você acha de fazer uma rinoplastia?’. Passaram duas semanas eu fiz, não pensei muito sobre aquilo. Tive vontade, deitei lá e fiz. Médica maravilhosa, me passou muita segurança", afirmou.>

A acreana explica que não se arrepende do procedimento estético, mas preferia que ele tivesse sido feito por desejo próprio. "Eu acho meu nariz lindo e não me arrependo, meus médicos foram ótimos. Apenas relatei como as coisas aconteceram. Se você deseja fazer um procedimento e tem essa possibilidade, vá em frente, mas faça isso com consciência, escolhendo bons profissionais e um bom hospital, sempre sabendo que é por você", pontuou.>