VAI ENCARAR?

Ex-BBB chama Davi Brito para sair na porrada: 'Mentiroso e mau-caráter'

Declarações pesadas chocaram os internautas

O ex-BBB Hadson Nery chamou Davi Brito para sair na porrada. Mas calma, é apenas profissionalmente. A proposta é para que o baiano lute com ele no Fight Music Show. >

"Eu nunca compactuei com as coisas que ele fez lá dentro e só me fortaleceu o fato de que, quando ele saiu, tudo caiu por terra e todo mundo viu que ele era um verdadeiro mentiroso e mau-caráter, entendeu?", completou.>