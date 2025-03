CORPÃO AOS 50

Flávia Alessandra sensualiza de lingerie e lembra passado: 'Namorava três ao mesmo tempo'

Atriz fez reflexão sobre autoestima e cuidados com o corpo

Aos 50 anos, Flávia Alessandra impressionou ao exibir corpão nas redes sociais. De lingerie, ela surgiu com um conjunto branco, com detalhes em renda preta. >

"Reflexos de uma vida corrida e feliz. E você? Tá gostando do que tem visto?", escreveu ela, ao lado de uma taça de vinho.>

Casada com Otaviano Costa e mãe de duas filhas, Giulia Costa, de 25 anos, e Olívia Costa, de 13, Flávia recentemente lembrou do seu passado. Em entrevista ao Pé no Sofá Pod, ela disse que já namorou vários rapazes ao mesmo tempo quando mais nova.>