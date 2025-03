VEJA NOVIDADES

Integrante do BTS será estrela de novo reality da Netflix; veja

Estreia já está com data marcada

Jin, integrante do BTS, será estrela de novo reality da Netflix, “A Pousada Bizarra de Kian84”. O cantor será o apresentador do programa, ao lado da atriz Ji Ye-eun e de Kian84. >

O programa comandado pelo integrante do grupo de K-Pop ficará disponível no streaming a partir do dia 8 de abril. >

O astro do BTS falou sobre sua participação no novo lançamento do streaming. “Eu realmente gostei de tentar algo novo. Encarei isso com a mentalidade de dar o meu melhor e me concentrei em ressaltar o charme e o conceito do reality“, declarou.>