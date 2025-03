LEMBRA DELA?

Ex-atriz da Globo explica sumiço das telas e cita sofrimento no trabalho: 'Fiquei triste'

Ela citou ainda que precisou de grande dedicação a um dos filhos, que sofre de TANV

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2025 às 17:39

Vanessa Lóes

Há mais de uma década longe da TV, Vanessa Loes explica por que deu uma pausa tão longa na carreira. Casada com Thiago Lacerda há 20 anos, ela conta que os frutos do casamento, Gael, de 17 ano, Cora, de 14, e Pilar, de 10, são o grande motivos para ela não aparecer mais nas novelas.>

“Gosto do trabalho, mas fiz uma escolha. Eu senti necessidade de maternar, de ficar com as crianças e estar presente no dia a dia e no crescimento deles, acompanhando tudo de pertinho, em vez de entregar para uma outra mulher cuidar”, explicou ela em entrevista à Quem.>

Outro motivo foi o desânimo dela diante dos papéis que recebia. “Eu fiz personagens muito interessantes, mas nem todas aquelas histórias faziam sentido para mim. Acho que meu sofrimento no trabalho começou a vir daí: eu estava fazendo muito mais pelo dinheiro do que pelo prazer artístico, por uma realização”, assume. “Eu me via angustiada, ‘que horas vai acabar, meus filhos estão vivendo coisas que eu não estou ali, eu quero ir embora logo’”, lembra.>

“Quando eu estava em casa, que eu tinha que decorar o texto, também não conseguia estar inteira com as crianças. Aquilo foi me levando para um lugar que eu fiquei triste. E aí deixou de fazer sentido [tralhar como atriz]. Resolvi parar por causa disso”, diz Vanessa, que admite que preferiu priorizar a carreira do marido.>

“Ele trabalha muito, está sempre fora. A gente precisava fazer uma opção, alguém tinha que ficar ali com as crianças”, conta. “E Thiago estava voando no trabalho, que para mim sempre foi um espaço mais difícil. Então eu fiz uma escolha que fazia sentido para nossa família naquele momento e eu fui muito feliz”, garante a atriz.>

Atualmente, além de mãe, Vanessa cuida de parte do negócio de cerveja artesanal da família, a Riad, feita com lúpulo colhido em seu sítio em Petrópolis (RJ). “A ideia foi do Thiago, mas tenho minha parte dentro do projeto. Também administro uma casa que tenho para locação na Bahia, cuido da página internet. Tenho um trabalho, mas não mais como atriz”, diz.>

Vanessa conta ainda que tudo isso é um acordo do casal e que, hoje, se sente realizada. “Não senti este tipo de julgamento porque tive muita certeza da escolha que eu fiz. Eu me realizei muito nesse tempo”, frisa ela.>

Filho >

Vanessa explica também que seu filho Gael precisou de mais cuidados que os irmãos. “Tudo precisa ser bem contextualizado para ele entender. Na leitura, por exemplo, ele não absorve tão bem, mas se você fala a mesma coisa que estaria lendo, ele entende melhor. Não à toa que Gael é músico, tudo que escuta pega muito bem. Ele é um talento, tira música de ouvido, toca qualquer instrumento que você der na hora”, diz.>

“O TANV tem algumas características parecidas com o espectro de autismo, uma delas é justamente a dificuldade de socializar. Gael é mais retraído, durante muito tempo foi difícil para ele [fazer amigos]”, conta. “Quando eu desenvolvi esse trabalho [o TCC], fiz sobre o espectro de autismo, porque tem muito mais literatura sobre o assunto. E saquei que o teatro ia ajudar o Gael, então coloquei no Tablado. Ele já está lá há quase três anos, impressionante como ajudou, como os jogos teatrais e as atividades em grupo foram fazendo com que ele se soltasse aos poucos”, afirma.>

Com o acompanhamento da mãe, a dificuldade de socialização do menino teve uma melhora significativa. “Principalmente, no caso do Gael, através da música. Ele tem um hiperfoco, outra coisa que é parecida com o espectro [autista]. Seu hiperfoco é na música e, se percebe que tem uma oportunidade de troca musical, ele se lança muito mais fácil, também porque é um lugar que sabe que domina muito bem. Fica mais seguro, mais confortável. O teatro ajudou demais, é muito legal”, diz Vanessa.>