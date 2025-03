DE VOLTA AO LAR

Mãe de Gugu Liberato recebe alta após internação grave

Dona Maria do Céu está tratando de um quadro de infecção pulmonar

Anna Luiza Santos

Publicado em 19 de março de 2025 às 17:09

(Gugu ao lado da mãe ) Crédito: Reprodução

Dona Maria do Céu Liberato, mãe do apresentador Gugu Liberato, recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira (19). Ela havia sido internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com suspeita um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No entanto, exames diagnosticaram uma infecção pulmonar.

A senhora de 95 anos deu entrada, às pressas, na unidade na última quinta-feira (13) e ficou acompanhada da filha Aparecida Liberato, de 71 anos. Nesta tarde, a assessoria da matriarca da família declarou que o tratamento continuará sendo feito de forma domiciliar.

“Dona Maria do Céu está indo para casa, graças a Deus, e pediu para agradecer a todos que noticiaram. Ela ficou feliz que as notícias saíram [com as informações] certas", afirmou a equipe à revista Quem.

