Diego Hypolito diz que 'nunca lidou bem com sua sexualidade' e admite 'bloqueio gigante' até hoje

Ex-ginasta falou sobre o tema no BBB 25

Em conversa com Vitória Strada no BBB 25, Diego Hypolito fez um desabafo e admitiu que nunca teve uma boa relação com a sua sexualidade. O papo aconteceu durante a madrugada deste sábado (22). Enquanto os demais participantes aproveitavam mais uma festa no BBB 25, o brother falou sobre as dificuldades em torno de tema.>