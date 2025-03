FALHA DA PRODUÇÃO

BBB 25: Áudio vaza no Sincerão e Vitória Strada descobre tudo sobre dinâmica secreta; veja

Sister desvendou a dinâmica por trás do 'Pipocômetro'

Quem participou desta vez foi Sarah Andrade, Anamara e MC Binn, que argumentaram a cada empate, escolhendo uma placa “mandou bem” ou “pipocou”'. Non entanto, no final da participação do trio, o áudio do apresentador Tadeu Schmidt que era só para o público vazou para os confinados na casa. “A Gra fez uma cara ali como se tivesse escutado a gente”, sinalizou a ex-BBB Sarah ao se despedir.>