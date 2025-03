RESULTADO PARCIAL

Enquete BBB 25: Sister dispara com mais de 70% dos votos para ser eliminada no Paredão

Aline, Thamiris e Vinicius disputam o oitavo paredão do reality da TV Globo



Elis Freire

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de março de 2025 às 17:23

Vinícius, Thamiris e Aline foram para o paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 25 formou mais um Paredão neste domingo (09) e colocou Aline, Thamiris e Vinicius na disputa pela permanência na casa. Mas, de acordo com a Enquete BBB 25 do CORREIO, uma sister está bem mais perto de sair pelo voto do público. >

Na parcial, Thamiris aparece até o momento com 73% dos votos para sair, enquanto Aline aparece com 19% e o baiano de Nazaré Vinícius com apenas 7%. Já foram mais de 3300 votos na enquete para escolher quem deseja fora do BBB 25. >

Vote abaixo na enquete do CORREIO e escolha quem você acha que deve sair do BBB 25!>

Formação do paredão

O líder Maike, optou por indicar Vinícius diretamente para o paredão. Já a decisão coletiva da casa resultou na escolha de Thamiris, que foi para a berlinda com oito votos. A sister puxou Aline com o contra-golpe, que também puxou Gracyanne Barbosa. Na prova Bate-Volta, Gracyanne Barbosa se salvou. Com isso, o oitavo paredão desta edição foi formado.>

Vale lembrar que Camilla foi a última eliminada do Big Brother Brasil 25, recebendo 94,67% dos votos no sétimo Paredão da edição na terça-feira (04). Ela deixou o programa em uma eliminação com índices considerados de rejeição, sendo a quarta participante a sair de forma individual.>