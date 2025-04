SAÚDE

Hospital Ortopédico começa a realizar exame inédito pelo SUS na Bahia

Iniciativa vai ampliar o acesso a diagnósticos de alta complexidade no estado

Carol Neves

Publicado em 25 de abril de 2025 às 10:53

Exame de artro-ressonância será oferecido Crédito: Freepik

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), sob administração do Einstein, acaba de dar um passo significativo para ampliar o acesso a exames de alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. A unidade passa a disponibilizar, pela primeira vez na rede pública estadual, o exame de artro-ressonância, uma técnica avançada para detectar lesões nas articulações, como ombros, joelhos, quadris e punhos.>

A artro-ressonância é um exame altamente preciso que combina a ressonância magnética com a injeção de contraste diretamente na articulação, o que permite uma visão detalhada das estruturas articulares. Apesar de amplamente utilizado na rede privada, esse exame ainda não estava disponível no SUS no estado da Bahia.>

Sirlene Borges, coordenadora do setor de Bioimagem do HOEB, explica que este "é um exame de alta sensibilidade que nos permite detectar lesões que muitas vezes não aparecem em outros métodos de imagem". Ela ainda completa que, "com o uso de anestésico local, o procedimento é bem tolerado e praticamente indolor". Esse avanço, segundo ela, tem grande impacto na definição do tratamento e na recuperação dos pacientes.>

Este é o segundo exame exclusivo a ser oferecido pelo Einstein por meio do HOEB. Em 2024, o hospital já havia introduzido a escanometria, um raio-X digitalizado que permite avaliar o crescimento e identificar desvios na coluna vertebral com grande precisão.>