Incêndio atinge hotel em frente à praia de Stella Maris neste domingo

Vídeos mostram que o último andar do imóvel foi o mais impactado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 17:06

Incêndio no Hotel Villaggio Orizzonte, em Stella Maris
Incêndio no Hotel Villaggio Orizzonte, em Stella Maris Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um hotel em Stella Maris, na tarde deste domingo (10). As chamas tomaram a parte de cima, especialmente o telhado, do Hotel Villaggio Orizzonte, que fica na Rua Professor Romano Galeff, bem em frente à orla do bairro.

Vídeos publicados na página InfoStella, cedidos ao CORREIO, mostram uma fumaça escura que tomou a região, além das chamas concentradas em dois pontos. Alguns moradores foram até a frente do hotel para prestar ajuda. Outros, que acompanharam de casa, ficaram assustados e relataram até uma explosão.

Veja imagens do incêndio no Hotel Villaggio Orizzonte, em Stella Maris

Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella
Incêndio no Hotel Villaggio Orizzonte, em Stella Maris por Reprodução

Incêndio em hotel no bairro de Stella Maris por Reprodução/InfoStella

Rafael Souza, que administra a página, revelou que moradores narraram momentos de muita tensão. "Algumas pessoas foram atendidas pelo SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], mas pelo susto. A proprietária mesmo se assustou bastante, ficou muito impactada e precisou do atendimento do SAMU. Mas, não tiveram feridos", disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi procurado pela reportagem, mas ainda não retornou. O Corpo de Bombeiros, que esteve no local para o combate das chamas, também foi procurado, mas ainda não responderam. A Polícia Militar também foi contatada, mas pediu para falar com o Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

"Foi um incêndio grande, em relação a estrutura, o pessoal disse que abalou bastante, principalmente a parte de cima, queimou muitos móveis. Eles vão ter que fazer uma análise ainda, uma vistoria, para saber o impacto desse incêndio", acrescentou Rafael Souza.

No final da tarde, tanto a Defesa Civil de Salvador (Codesal) quanto o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local. De acordo com Sosthenes Macedo, diretor geral da Codesal, o imóvel teve perda total. "Nós estivemos no local. O incêndio aconteceu no imóvel de número 104, o imóvel sofreu perdas totais. O fogo foi debelado pelo Corpo de Bombeiros e não houve vitimas", disse.

Ainda segundo o diretor da Codesal, o imóvel foi evacuado. "O proprietário já foi notificado para contratar um profissional habilitado pelo Crea [Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia] ou pelo CAU [Conselho de Arquitetura e Urbanismo] para recuperação do bem", explicou.

A Polícia Militar voltou a ser procurada para mais informações sobre a perícia realizada, mas ainda não respondeu. O hotel também foi procurado pelo número disponível em seu site, mas ainda não retornou. O espaço segue aberto.

