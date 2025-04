CRIME

Sequestrada pelo CV: adolescente é morta a tiros em São João do Cabrito

Vítima foi localizada em área com atuação da facção criminosa

Uma adolescente que foi identificada como Kelly Vitória, de 15 anos, foi encontrada morta em meio a uma vegetação no bairro de São João do Cabrito, em Salvador. A vítima, que estaria desaparecida desde o meio da semana, foi executada com diversos disparos. A suspeita inicial é que Kelly tenha sido sequestrada e morta por integrantes do Comando Vermelho (CV). >

“Ela foi executada em uma área deserta, com vegetação e próxima a um córrego de uma localidade com forte atuação do CV. No local, só de chegar, você já visualiza a sigla deles nas paredes e portões”, conta um policial, que prefere não se identificar. A localidade descrita pela fonte é a Estrada Velha do Cabrito. O crime foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada para o caso através da 14ª CIPM.>