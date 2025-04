CRIME

Traficante troca tiros com PMs, invade casa e faz mulher refém em Tancredo Neves

Criminoso estava em posse de R$ 19 mil, armas e drogas

A tarde de quinta-feira (24) foi de susto para moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A rotina de quem vive no local foi interrompida por um tiroteio entre um suspeito e agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). No caso, após a troca de tiros, o homem tentou fugir dos policiais, invadindo uma casa e fazendo uma mulher de refém nas imediações de onde foi interceptado pelos PMs. >