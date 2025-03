SALVADOR

Ônibus seguem sem circular em Tancredo Neves após ataque de traficantes do CV

Interrupção do serviço começou por volta das 10h30 de terça-feira (18)

A circulação regular de ônibus segue suspensa na manhã desta quarta-feira (19), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), a interrupção começou por volta das 10h30 da terça-feira (18) por conta de uma situação de insegurança. Pouco antes da interrupção, traficantes teriam atravessado um ônibus no bairro, como conta um morador. >

Por conta da suspensão do transporte no fim de linha do bairro, os moradores precisam caminhar até a localidade do Arvoredo para pegar os ônibus. >