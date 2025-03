CRIME

'Nunca vi tanto tiro aqui': moradores de Terra Nova falam sobre terror após ação do CV e seis mortes

Facção expulsou moradores de casas antes de ação que matou integrantes

Wendel de Novais

Publicado em 18 de março de 2025 às 12:57

Ruas de Terra Nova são marcadas por pichações do CV Crédito: Reprodução

Tranquila, pacata e silenciosa. Essas são algumas das palavras mais usadas por moradores para descrever o que é a cidade de Terra Nova, a 68 km de Salvador. Ou, pelo menos, era até a tarde de segunda-feira (17), quando por volta das 15h seis suspeitos foram mortos em uma ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) após denúncias de tráfico de drogas e moradores sendo expulsos da própria casa.

Um comerciante, que prefere não se identificar, relata que o silêncio comum nas ruas da cidade foi interrompido pelo estampido dos disparos. “De uma hora para outra, aqui perto, a gente começou a ouvir o barulho. Nunca vi tanto tiro aqui e até demorei para entender, mas foi bala demais. Quando a gente se deu conta, o desespero foi grande e fechamos as portas aqui para não abrir mais ontem”, lembra o morador. >

O volume do barulho não é à toa. De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC), na ação, os criminosos estavam em um grupo de 15 pessoas. Após a morte de seis deles, a PM-BA apreendeu uma pistola calibre 9mm com seletor de rajada, uma pistola calibre 380, três revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 28, várias munições das armas mencionadas e drogas. >

Armas foram apreendidas em Terra Nova Crédito: Reprodução

Fontes policiais consultadas pela reportagem apontam que os responsáveis pelo confronto são traficantes do Comando Vermelho (CV). Os moradores questionados pela reportagem confirmaram a presença da facção na cidade e apontaram as diversas pichações em pontos da cidade com as marcas do grupo criminoso. >

“Eu não sei muito disso de facção e o povo até diz para não falar muito. Porém, aqui tem, sim, essas pichações. Em vários postes e paredes, a gente lê T.2 e CV pichadas”, conta uma mulher, que também tem medo de se identificar. Ela conta ainda que o ato do CV de expulsar as pessoas de casa se deu por conta do controle que a facção quer estabelecer no local. >

Várias ruas contam com pichação do CV e até menção à facção A Tropa Crédito: Reprodução

“Essas pichações estão aqui há um tempo e eles [traficantes] dizem que é para mostrar que eles mandam na área, que resolvem tudo. O pessoal, inclusive, relatou que eles tiraram alguns moradores de casa após eles acionarem a polícia para resolver algo que nem tinha a ver com o tráfico. Mesmo assim, como não querem polícia aqui, fizeram isso”, fala ela, pedindo que o nome do bairro onde vive seja preservado. >

Quatro dos traficantes do CV mortos na ação de segunda-feira foram identificados como Everton Ferreira da Cruz, Eric Celestino Gama, Jackson Araújo de Deus, Fabricio Silva Rocha e dois homens ainda estão sem identificação. Os seis mortos chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal de Terra Nova, onde não resistiram aos ferimentos. >

Por conta da situação e do temor de uma retaliação da facção contra moradores, a PM reforça a presença na cidade que, segundo o IBGE, tem pouco mais de 10 mil moradores. >