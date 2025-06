BRIGA

“Dormiu com minha mulher?”: militar agride colega ao acusá-lo de importunação

Segundo-tenente do Exército, que foi agredido, é acusado de importunação sexual contra a esposa e a enteada de subtenente

Um subtenente do Exército responde por tentativa de homicídio, lesão corporal grave e ameaça após agredir a pauladas um segundo-tenente acusado de importunar a esposa e a enteada dele, à época com 16 anos, por meio de mensagens em rede social e de ligações. O militar também enviou uma foto do órgão genital dele, de acordo com boletim de ocorrência feito pela enteada.>