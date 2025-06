CONFUSÃO

Homem mata primo por causa de briga por Wi-Fi em escola na Bahia

Vítima foi morta a facadas

Um homem foi preso suspeito de matar o primo a facadas após uma briga por causa do Wi-Fi de uma escola em Xique-Xique, no oeste da Bahia. O crime ocorreu no último sábado (7), mas o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi detido na quarta-feira (11). >