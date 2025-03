CRIME

Condenado há 10 anos de prisão faz reféns em Tancredo Neves

Homem condenado há 10 anos está entre os presos

Três homens que fizeram pessoas reféns e trocaram tiros com a Polícia Militar foram presos no bairro Tancredo Neves, em Salvador, no domingo (9). Entre os suspeitos está um integrante de uma facção, que foi condenado há 10 anos de prisão e recebeu o benefício de saída temporária. >