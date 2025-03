INSEGURANÇA

Comando Vermelho tomou ônibus em Tancredo Neves para livrar traficantes com reféns; entenda

Ônibus ficaram sem circular até às 7h15 desta quarta-feira (19)

Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2025 às 08:50

Ônibus em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A suspensão da circulação de ônibus até às 7h15 desta quarta-feira (19) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, foi resultado de mais uma ação de violência do Comando Vermelho (CV). A facção, que tem atuação no bairro, tomou um ônibus e o atravessou na Rua Paraíba para livrar integrantes do grupo que foram cercados por policiais, invadiram uma casa e fizeram reféns.>

De acordo com uma fonte policial, que terá identidade preservada, os traficantes foram pressionados no Buracão. “Quatro traficantes do CV foram localizados durante rondas e iniciaram uma fuga. Quando os policiais apertaram eles, chegaram a pular de uma altura de mais de três metros para entrar na casa e começaram a situação de reféns”, explica o PM, lembrando o caso.>

Após o cerco, no entanto, ele detalha que outros integrantes do Comando Vermelho tomaram o ônibus a cerca de 300 metros do local. “Cinco minutos após o cerco, a gente recebe o alerta geral do ônibus atravessado. Essa era a equipe mais próxima da situação, o que obrigou eles a largar a situação com reféns para evitar a queima de ônibus, algo muito mais danoso. Não dá para ganhar tudo”, completa a fonte sobre a estratégia.>

Policiamento em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Por conta da saída dos policiais do Buracão, houve tempo para evitar que o ônibus não fosse incendiado pelos criminosos. No entanto, os quatro traficante do Comando Vermelho que faziam os reféns também fugiram do local durante o atendimento a outra ocorrência.>

Mesmo assim, após o registro, os ônibus pararam de circular por volta das 10h de terça-feira (18), de acordo com informações da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). Com o temor entre os rodoviários, foram 21 horas sem o serviço até a retomada às 7h15 desta quarta-feira.>