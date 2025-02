SALVADOR

Comando Vermelho planejou ação para queimar cinco ônibus em Tancredo Neves

Ação é primeiro sinal de ataque a múltiplos ônibus na capital

Wendel de Novais

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 09:13

Policiamento foi reforçado após episódio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Apesar de vídeos mostrarem dois ônibus atravessados nas ruas de Tancredo Neves na tarde de segunda-feira (10), a ação, que motivou a suspensão das linhas e transferências para o Cabula VI, foi planejada para ser ainda maior. Em três pontos diferentes, integrantes armados do Comando Vermelho (CV), que já se espalhou pelo bairro, chegaram a parar cinco ônibus para queima.>

Sem citar o grupo criminoso, o Tenente Coronel Luciano Jorge, que comanda a 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), confirma a ação criminosa que mirava os veículos de transporte coletivo. Segundo ele, ação foi organizada e só não aconteceu por conta de um alerta geral para os policiais da região.>

“A gente vinha mantendo o policiamento intensificado nessa região, temendo uma manifestação violenta, que terminou acontecendo. O grupo criminoso local fez bloqueios com os ônibus. Um na curva da morte com dois ônibus, um ônibus no Arvoredo e dois ônibus em pontos diferentes da Rua Bahia”, fala o Tenente Coronel, que emitiu alerta durante a ação.>

Jorge detalha ainda que o grupo tinha como objetivo interceptar mais dois pontos do bairro. “Tinha mais dois pontos que estavam no policiamento que a gente conseguiu evitar, um no Largo do Anjo Mal e outro na Estrada das Barreiras”, relata ele, afirmando que o grupo teria se aproveitado de uma manifestação para atacar os veículos e prejudicar a circulação de transporte público no bairro.>