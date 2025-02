SALVADOR

Manifestantes atravessam ônibus e interrompem trânsito no bairro de Tancredo Neves

Protesto é motivado pela morte de um jovem de 17 anos, na última sexta-feira (7)

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 19:54

Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves Crédito: Reprodução

Um protesto de moradores interrompeu o trânsito no bairro de Tancredo Neves nesta segunda-feira (10). De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os manifestantes atravessaram dois ônibus que atendem o bairro na localidade conhecida como Curva da Morte. Não há registro de feridos. >

Ainda segundo a Semob, o atendimento do transporte na região foi interrompido e o terminal foi transferido para o Cabula. Os ônibus faziam as linhas 1142 – Cabula VI x Ribeira R2 e 1247 - Estação Ímbui/Árvoredo X Est.Pirajá Via Narandiba. Equipes da secretaria estão no local acompanhando a situação. A operação será retomada quando as condições de segurança permitirem. >

De acordo com a TV Bahia, o protesto foi motivado pela morte de Gustavo Batista Santos, de 17 anos, na última sexta-feira (7). O jovem teria sido morto por policiais militares que realizavam uma operação na região. >

Conforme relato da ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento na localidade quando abordaram um veículo para vistoria. Os agentes de segurança alegam que foram recebidos com disparos de arma de fogo e um dos ocupantes do carro foi atingido. O jovem foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. >

A versão é contestada pela comunidade. À TV Bahia, testemunhas contaram que Gustavo voltava do trabalho quando foi abordado pelos agentes. Ele não parou de imediato e teria sido atingido pelos disparos quando estava chegando em casa. O jovem foi enterrado no último domingo (9), no Cemitério da Baixa de Quintas. >