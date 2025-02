DEU GREEN

CPI confirma que jogador da Seleção Brasileira recebeu R$ 30 mil de tio de Paquetá

Luiz Henrique recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias após receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 19:12

Luiz Henrique durante coletiva de imprensa Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A investigação da CPI das Apostas esportivas confirmou um pagamento suspeito de R$ 40 mil ao atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, em fevereiro de 2023. R$ 30 mil desse valor saiu das contas de Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá. Os outros R$ 10 mil vieram da conta de Yan Tolentino, filho de Bruno. Além do parente do meia da Seleção Brasileira, a CPI pediu o indiciamento de outras duas pessoas. A alegação é a suspeita de participação em manipulação de partidas. As informações foram divulgadas pelo UOL.>

O jogador recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, da Espanha, dias após receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol. O indiciamento de Luiz Henrique chegou a ser discutido dentro da CPI, mas a decisão final optou por não incluir o jogador na lista. O próprio tio de Paquetá confirmou ao UOL as movimentações, mas não quis dar detalhes à CPI.>

Os outros dois pedidos de indiciamento são para o empresário William Rogatto, autodenominado o "Rei do Rebaixamento", e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente nesta terça-feira (11), pelo senador Romário (PL-RJ).>