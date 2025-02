POSIÇÃO PREFERIDA

Novo atacante do Vitória alfineta Santos durante apresentação: 'Me atrapalhou'

Lucas Braga celebrou o fato de poder ter sequência na ponta esquerda da equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 16:48

Atacante Lucas Braga foi apresentado oficialmente como reforço do Leão Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O atacante Lucas Braga foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta segunda-feira (10) e celebrou a oportunidade de atuar na ponta esquerda, posição que considera como aquela em que o jogador mais rende. Já tendo estreado com a camisa rubro-negra diante do Porto, pelo Campeonato Baiano, o novo reforço para o ataque do Leão disse ter sido prejudicado por não ter sequência no Santos em sua melhor função.>

"Joguei muitas vezes na ponta direita, mas a minha posição principal e onde me destaquei no Santos foi na esquerda, algo não vinha se repetindo nos últimos anos. A ponta direita é uma segunda função que eu faço, mas não tão bem como na esquerda. E também fui jogar de lateral, isso me atrapalhou" Lucas Braga Atacante do Vitória

Segundo o jogador, o treinador Thiago Carpini tem conversado com o atleta para se adequar à proposta de jogo do clube. Mesmo com o pouco tempo de trabalho, Lucas Braga já comemora a oportunidade de voltar a atuar pelo lado esquerdo do campo. Nos últimos três anos, foram 81 partidas disputadas e apenas nove gols marcados. A marca é considerada baixa para um atacante, mas Lucas afirma que atuar fora de posição e as lesões o atrapalharam.>

"A última vez que tive sequência na ponta esquerda foi justamente nos oito últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. Depois tive uma lesão séria de púbis e passei o começo de 2023 com essa lesão. Quando eu voltei, passei a ser lateral direito. Mesmo jogando nessa posição, as pessoas cobravam números de atacante. Era algo que me deixava muito chateado. Esse ano, voltando a jogar na minha posição, eu tenho certeza que esses números vão melhorar", deu o recado.>

Nascido em São Paulo, Lucas Braga vai jogar em seu primeiro time no nordeste. Em 2024, Lucas entrou em campo 39 vezes, marcando oito gols e contribuindo com uma assistência, pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. Em toda a passagem pelo Santos, o atacante marcou 18 vezes e ajudou com nove passes para gols em 202 partidas. Ele começou a carreira em clubes como JMalucelli e Luverdense, onde chamou a atenção da equipe paulista e foi contratado para o sub-23 do Santos. O jogador ainda passou por Cuiabá, Batel, Vila Nova e Inter de Limeira.>

Lucas Braga permaneceu em campo por 34 minutos no seu primeiro pelo clube na temporada. Apesar do pouco tempo de jogo, o atacante avaliou a estreia como positiva e destacou a adaptação ao grupo como fator que permitiu o bom desempenho. "Fico muito honrado, esse bom desempenho se deve a forma como me receberam aqui, faz total diferença durante uma temporada. Time unido, time que sabe o que quer. Ter sido recebido dessa forma para mim foi o diferencial", destacou.>

Caso seja escolhido pelo técnico Thiago Carpini, Lucas Braga pode voltar a campo pelo Vitória já nesta terça-feira (11), quando o Leão recebe o Ferroviário dentro do Barradão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, a partir das 19h. "Maravilhado" pelo clima da torcida, o ponta esquerda revelou ter ficado com uma boa impressão dos torcedores rubro-negros e já projeta uma boa temporada com o apoio das arquibancadas.>